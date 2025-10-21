Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : plus d’un million de déplacés rentrent à Khartoum, entre espoir et désillusion

Plus d’un million de personnes ont regagné la capitale soudanaise, Khartoum, au cours des dix derniers mois. Symbole d’une volonté de reconstruire, ce retour massif s’effectue dans une ville meurtrie par deux ans et demi de guerre civile, où les services essentiels restent paralysés.  


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Kosovo : un quart de siècle après la guerre, l’ONU alerte sur la persistance des divisions
~ Des vies transformées : 80 ans de travail de l'ONU à travers le monde
~ La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression
~ Arabie saoudite : Exécutions d’hommes accusés de crimes commis en tant que mineurs
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Kosovo
~ La population de Gaza a faim et l'ONU a besoin d'un accès plus large pour apporter son aide
~ Vietnam : Un ancien prisonnier politique réarrêté
~ Restitutions du patrimoine culturel illicite : un nouveau projet de loi française pourrait changer la donne
~ Agents intelligents : quand 2025 réactive un imaginaire vieux de trente ans
~ « Kaamelott » : du programme populaire à l’œuvre culte
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter