Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Arabie saoudite : Exécutions d’hommes accusés de crimes commis en tant que mineurs

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux Saoudiens exécutés en 2025 pour des crimes prétendument commis lorsqu’ils étaient mineurs. À gauche : Jalal al-Labbad, né en 1995 et exécuté en août 2025, après avoir été accusé de crimes commis à l’âge de 15 ans. À droite : Abdullah al-Derazi, également né en 1995 et exécuté en octobre 2025, après avoir été accusé de crimes commis à l’âge de 17 ans. © Privé (Beyrouth) – Le 20 octobre, les autorités saoudiennes ont exécuté un homme condamné pour des crimes qu'il aurait commis alors qu'il était mineur, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Abdullah…


© Human Rights Watch -
