Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Kosovo

Le Conseil de sécurité se réunit, mardi matin, sur la situation au Kosovo, en présence du responsable de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), Milbert Dongjoon Shin. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
