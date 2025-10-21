Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Vietnam : Un ancien prisonnier politique réarrêté

par Human Rights Watch
Click to expand Image Huynh Ngoc Tuan. © Huynh Ngoc Tuan/Facebook (Bangkok) – Les autorités vietnamiennes ont réarrêté un ancien prisonnier politique, Huynh Ngoc Tuan, le 7 octobre, suite à ses commentaires sur les réseaux sociaux, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.La police de la province de Dak Lak a inculpé Huynh Ngoc Tuan de « propagande contre l'État » en vertu de l'article 117 du code pénal vietnamien. Elle devrait le libérer immédiatement. La loi vietnamienne autorise les autorités à refuser à Huynh Ngoc Tuan l'accès à un avocat et à toute visite de sa famille pendant…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Kosovo
~ La population de Gaza a faim et l'ONU a besoin d'un accès plus large pour apporter son aide
~ Restitutions du patrimoine culturel illicite : un nouveau projet de loi française pourrait changer la donne
~ Agents intelligents : quand 2025 réactive un imaginaire vieux de trente ans
~ « Kaamelott » : du programme populaire à l’œuvre culte
~ Accueillir les enfants réfugiés de la guerre d’Espagne : une cause qui mobilisa la France des années 1930
~ Pourquoi les limaces sont si difficiles à contrôler dans les champs et les jardins
~ Airbnb : comment les hôtes se racontent en ligne
~ Créer des ovules humains à partir de la peau : vers une nouvelle fertilité ?
~ Un an après les excuses de Biden, les droits des peuples autochtones aux États-Unis à nouveau fragilisés sous Trump
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter