Observatoire des droits humains

Agents intelligents : quand 2025 réactive un imaginaire vieux de trente ans

par Magali Gourlay-Bertrand, Enseignante en Management, Arts et Métiers ParisTech
De1995 à 2025, les agents intelligents sont passés d’une utopie numérique à un enjeu stratégique global, révélant le pouvoir des imaginaires sociotechnologiques.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
