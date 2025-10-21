Pourquoi les limaces sont si difficiles à contrôler dans les champs et les jardins
par Sergei Petrovskii, Professor of Applied Mathematics , University of Leicester
Keith Walters, Professor of Invertebrate Biology and Pest Management, Harper Adams University
Natalia Petrovskaya, Associate Professor in Applied Mathematics, University of Birmingham
Véritable cauchemar du jardinier ou de l’agriculteur, les limaces sont aussi très mystérieuses. Pour aider à minimiser les ravages qu’elles provoquent des scientifiques ont étudié leurs déplacements.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 21 octobre 2025