Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un an après les excuses de Biden, les droits des peuples autochtones aux États-Unis à nouveau fragilisés sous Trump

par Sonia Félix-Naix, Professeure agrégée d'anglais Membre du CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues), Université d’Angers
En 2024, Joe Biden présentait des excuses historiques aux peuples autochtones. Aujourd’hui, le retour de Trump à la Maison Blanche fragilise ces avancées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Kosovo
~ La population de Gaza a faim et l'ONU a besoin d'un accès plus large pour apporter son aide
~ Vietnam : Un ancien prisonnier politique réarrêté
~ Restitutions du patrimoine culturel illicite : un nouveau projet de loi française pourrait changer la donne
~ Agents intelligents : quand 2025 réactive un imaginaire vieux de trente ans
~ « Kaamelott » : du programme populaire à l’œuvre culte
~ Accueillir les enfants réfugiés de la guerre d’Espagne : une cause qui mobilisa la France des années 1930
~ Pourquoi les limaces sont si difficiles à contrôler dans les champs et les jardins
~ Airbnb : comment les hôtes se racontent en ligne
~ Créer des ovules humains à partir de la peau : vers une nouvelle fertilité ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter