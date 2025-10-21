Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Une étude montre que 60 ans est souvent l’âge de notre apogée

par Gilles E. Gignac, Associate Professor of Psychology, The University of Western Australia
La science bouscule les idées reçues sur le vieillissement. Loin d’être un déclin, la cinquantaine et le début de la soixantaine correspondent pour beaucoup de gens au pic de leurs capacités psychologiques.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pollution : quand l’environnement menace la fertilité féminine
~ Comment le Sénégal peut financer son économie sans s'endetter davantage
~ France. TikTok continue d’orienter les enfants et les jeunes déjà fragiles vers des contenus dépressifs et suicidaires
~ Pourquoi le prix de l’or s’envole-t-il actuellement ?
~ Silence et Répression : Le nouveau visage du sahel
~ Election présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : deux femmes tentent leur chance
~ Les femmes en première ligne d’un monde en guerre : l’ONU tire la sonnette d’alarme
~ Dette, droits de douane, méfiance : les trois grands fléaux qui menacent le commerce mondial
~ Sauver des vies grâce aux services d’alerte précoce
~ Yémen : les houthistes libèrent les employés de l’ONU retenus à Sanaa pendant le week-end
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter