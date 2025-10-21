Tolerance.ca
Pollution : quand l’environnement menace la fertilité féminine

par Sophian Tricotteaux-Zarqaoui, Doctorant, laboratoire Périnatalité et Risques toxiques (UMR_I 01), Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Hafida Khorsi, Professeur des universités en microbiologie, PériTox - Périnatalité et Risques Toxiques - UMR_I 01, UPJV / INERIS, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Mariame Kabbour, Doctorante, Université Hassan II Casablanca – AUF
Marwa Lahimer, Chercheuse associée - UMR-I 01 Périnatalité & Risques Toxiques (Peritox), centre universitaire de recherche en santé, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Moncef Benkhalifa, Professeur de médecine et biologie de la reproduction, Cecos de Picardie, CHU Amiens Picardie - chercheur UMR-I 01 Périnatalité & Risques Toxiques (Peritox), centre universitaire de recherche en santé, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
La fertilité est en recul depuis plusieurs décennies, sous l’effet de facteurs non seulement sociétaux, mais aussi environnementaux. Le rôle des polluants, qui perturbent le système hormonal, est notamment pointé du doigt.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
