France. TikTok continue d’orienter les enfants et les jeunes déjà fragiles vers des contenus dépressifs et suicidaires

par Amnesty International

Le rapport d'Amnesty International traite de sujets sensibles comme l'automutilation et le suicide. De nouvelles recherches menées en France par Amnesty International montrent que le fil « Pour toi » de TikTok pousse les enfants et les jeunes qui manifestent un intérêt pour la santé mentale dans un cercle vicieux de contenus dépressifs ou valorisant l'automutilation et



