Observatoire des droits humains

Pourquoi le prix de l’or s’envole-t-il actuellement ?

par Luke Hartigan, Lecturer in Economics, University of Sydney
La demande d’or en forte hausse de la Chine, de la Russie et des petits investisseurs ne montre aucun signe de ralentissement. L’once a franchi en octobre son cours record.La Conversation


