Silence et Répression : Le nouveau visage du sahel

par Amnesty International

Un climat de plus en plus répressif Les coups d'État qui se sont succèdés d'un pays à un autre ont mené à l'instauration de régimes militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, accompagnée par un rétrécissement de l'espace civique. Les autorités invoquent la « protection de la souveraineté nationale » pour justifier la



