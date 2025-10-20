Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Dette, droits de douane, méfiance : les trois grands fléaux qui menacent le commerce mondial

Étranglés par une dette record de 31 000 milliards de dollars, les pays en développement voient le commerce mondial vaciller sous le poids des tensions tarifaires. À Genève, l’agence de l'ONU chargée du commerce et du développement a appelé lundi à défendre un système fondé sur des règles pour éviter une nouvelle crise.


© Nations Unies -
