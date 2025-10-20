Tolerance.ca
Sauver des vies grâce aux services d’alerte précoce

Le nombre de pays dotés de services d’alerte précoce susceptibles de sauver des vies a plus que doublé ces dix dernières années, mais d’énormes lacunes subsistent et des millions de personnes ne sont pas protégées contre les phénomènes météorologiques dangereux, prévient l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 


© Nations Unies
