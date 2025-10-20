Yémen : les houthistes libèrent les employés de l’ONU retenus à Sanaa pendant le week-end

Les houthistes ont relâché lundi les vingt membres du personnel des Nations unies retenus à Sanaa, après l’incursion du groupe rebelle dans les locaux de l’organisation durant le week-end. L’incident est survenu au lendemain du rejet, par le Secrétaire général, d’accusations publiques portées par les miliciens chiites contre les employés de l’ONU.



