Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : après les violences de dimanche, l’ONU se félicite de l’engagement des parties à appliquer le cessez-le-feu

Alors que la journée de dimanche a été marquée par des violences à Gaza après plus d’une semaine de trêve fragile, l’ONU s’est félicitée lundi de l’engagement exprimé par Israël et le Hamas de continuer à mettre en œuvre le cessez-le-feu qui a débuté le 10 octobre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les femmes en première ligne d’un monde en guerre : l’ONU tire la sonnette d’alarme
~ Dette, droits de douane, méfiance : les trois grands fléaux qui menacent le commerce mondial
~ Sauver des vies grâce aux services d’alerte précoce
~ Yémen : les houthistes libèrent les employés de l’ONU retenus à Sanaa pendant le week-end
~ En République centrafricaine, les combattants d'un groupe armé déposent les armes
~ John Singer Sargent et la mode : le peintre américain qui fit briller les soies et les satins
~ Le tilapia, un poisson dont le succès pose question, des Caraïbes au Pacifique
~ SAAQclic : voici comment les dirigeants de PME peuvent éviter de reproduire les mêmes erreurs
~ Diplomatie féministe dans un contexte de recul mondial
~ Vie chère dans les outre-mer : pourquoi l’interdiction des exclusivités d’importation est une fausse bonne idée
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter