Québec solidaire va bloquer la constitution de la CAQ

Québec, le 20 octobre 2025 – Les porte-paroles de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Guillaume Cliche-Rivard, annoncent que leur formation politique va déployer tous les moyens parlementaires à sa disposition pour bloquer l’adoption du projet de constitution québécoise de Simon Jolin-Barrette.

La cheffe parlementaire de Québec solidaire, Ruba Ghazal, a également envoyé une lettre officielle aux chefs du Parti québécois et du Parti libéral du Québec pour leur demander de faire front commun.





« QS va bloquer la constitution caquiste. Nous allons tout faire pour éviter que cette constitution soit adoptée. Nous refusons de cautionner une démarche antidémocratique menée sans consultation de la population, ni des partis d’opposition. Une constitution c’est en quelque sorte l’acte de naissance d’un peuple. On ne pardonnera jamais à la CAQ d’avoir gâché ce moment-là. On s’est déjà fait imposer une constitution par le fédéral en 1982, c’est pas vrai qu’on va s’en faire imposer une deuxième par la CAQ. J’espère que messieurs Rodriguez et St-Pierre-Plamondon accepteront que nous mettions de côté nos différences, le temps d’empêcher la CAQ de faire cette grave erreur. Nous n’avons pas le choix, c’est notre devoir et notre responsabilité de faire barrage au gouvernement lorsqu’il commet une telle erreur », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole et cheffe parlementaire de Québec solidaire.

Rappelons que Québec solidaire, à l’instar du PLQ et du PQ, ont voté contre le dépôt du projet de loi.

« Avec sa constitution de province, rédigée sans consultation, et au contenu partisan, la CAQ a trois prises contre elle. L’heure n’est plus à la collaboration. Québec solidaire fera barrage à l’adoption de la constitution de la CAQ en employant tous les moyens parlementaires à sa disposition. C’est inacceptable de rater l’important rendez-vous avec l’histoire qu’est l’adoption d’une constitution simplement parce que la CAQ veut tenter de se relancer en fin de régime. L’avenir constitutionnel du Québec doit se construire collectivement, dans un cadre ouvert, démocratique et transparent, et cet avenir constitutionnel doit être à l’extérieur du Canada. Ce n’est malheureusement pas la voie choisie par M. Jolin-Barrette et c’est regrettable », a ajouté Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole et leader parlementaire de Québec solidaire.

