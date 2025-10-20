Tolerance.ca
Manon Massé ne sera pas candidate pour l’élection provinciale en 2026

Québec solidaire -
Montréal, le 20 octobre 2025 – La députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et ancienne porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, annonce aujourd’hui qu’elle mettra fin à sa carrière politique parlementaire après l’élection provinciale d’octobre 2026. Elle restera députée et membre du caucus solidaire jusqu’à l’élection.

 

« Ça fait maintenant 12 ans que j’ai la fierté et l’honneur de représenter les gens de Sainte-Marie – Saint-Jacques à l’Assemblée nationale. 12 ans, 3 mandats pleins et un débat des chefs durant lesquels j’ai eu l’honneur de porter haut les valeurs féministes, écologistes, inclusives et souverainistes de Québec solidaire. 12 années au bout desquelles je pense pouvoir dire qu’à ma manière, et à ma mesure, j’ai pas mal brassé la cage et contribué à rendre le Québec plus ouvert, plus juste et inclusif », affirme Manon Massé.

 

« D’ici 2026, je vais continuer à travailler fort avec mes collègues solidaires. Je le dois aux gens qui m’ont donné leur confiance depuis 2014, mais aussi à l’ensemble des progressistes qui croient en Québec solidaire. Parce que moi, je continue d’y croire. Si je suis allée au débat des chefs, c’était parce que je voulais être première ministre. Et j’ai confiance qu’un jour, Québec solidaire prendra le pouvoir. La marche vers la justice sociale continue. Je ne la mènerai plus en tête de cortège, mais je ne serai jamais bien loin », poursuit Manon Massé

 

Continuer d’oeuvrer pour les communautés queer

 

« Mon engagement ne s’arrête pas avec ce départ. C’est une autre étape qui commence, pour continuer de porter la voix de celles et ceux qu’on n’écoute pas. C’est pour ça que j’ai choisi d’annoncer mon départ dans le magazine Lez Spread the Word. En 2014, nous avions ouvert un chapitre important et en 2025, c’est une nouvelle page qu’on tourne ensemble. Pour moi, comme pour le reste des militants de la justice sociale au Québec, le combat continue », conclut Manon Massé.

 

