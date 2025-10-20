Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Diplomatie féministe dans un contexte de recul mondial

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des milliers de personnes descendent dans les rues de Barcelone, en Espagne, pour une manifestation massive à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2025. © 2025 Albert Llop/NurPhoto via Getty Images Lorsque les gouvernements se réuniront à Paris cette semaine pour une conférence sur la diplomatie féministe, les sujets à aborder ne manqueront pas. Dans sa description de l'événement, le gouvernement français déplore que les progrès vers l'égalité des genres « ne soient pas assez rapides ». C'est un vraiment un euphémisme.  Nous sommes…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
