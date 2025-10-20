Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Vie chère dans les outre-mer : pourquoi l’interdiction des exclusivités d’importation est une fausse bonne idée

par Florent Venayre, Professeur des universités en sciences économiques, Université de la Polynésie Française
Christian Montet, Professeur émérite de sciences économiques, Université de la Polynésie Française
La France interdit les droits exclusifs d’importation dans les outre-mer, justifiée par la lutte contre la vie chère. Cette singularité engendre au contraire de nouvelles inefficacités.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
