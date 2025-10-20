Informer sur les risques et bénéfices de la migration influence-t-il la décision de migrer ?
par Jean-Michel Lafleur, Associate Director, Centre for Ethnic and Migration Studies / Coordinator of IMISCOE, Université de Liège
Abdeslam Marfouk, Expert en migrations internationales, Université de Liège
Une étude 2025 réalisée en Algérie révèle que les campagnes de l’UE sur les dangers de la migration irrégulière n’ont aucun impact sur les candidats.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 20 octobre 2025