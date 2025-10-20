Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Informer sur les risques et bénéfices de la migration influence-t-il la décision de migrer ?

par Jean-Michel Lafleur, Associate Director, Centre for Ethnic and Migration Studies / Coordinator of IMISCOE, Université de Liège
Abdeslam Marfouk, Expert en migrations internationales, Université de Liège
Une étude 2025 réalisée en Algérie révèle que les campagnes de l’UE sur les dangers de la migration irrégulière n’ont aucun impact sur les candidats.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Vie chère dans les outre-mer : pourquoi l’interdiction des exclusivités d’importation est une fausse bonne idée
~ Orientation postbac : pourquoi les femmes choisissent moins les sciences que les hommes
~ Nouveau partenariat Arabie saoudite-Pakistan : quelles conséquences internationales ?
~ Comment observer la comète Lemmon, déjà visible à l’œil nu
~ Anatomie des hommes forts : pourquoi les politiques mettent-ils en scène leur musculature ?
~ Des parasites découverts chez les vers plats envahissants, enfin une piste de lutte ?
~ Échec de la fusion Kraft-Heinz. Les dix secrets des fusions qui réussissent
~ En France, des outils existent pour relocaliser l’industrie, mais ils sont mal utilisés
~ Management toxique : comment la rivalité narcissique détruit les équipes
~ Une culture pour les gouverner tous ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter