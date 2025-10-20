Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Anatomie des hommes forts : pourquoi les politiques mettent-ils en scène leur musculature ?

par François Hourmant, Professeur de science politique, Université d’Angers
Quand les muscles deviennent un argument politique : la virilité s’exhibe désormais autant que les idées dans la conquête du pouvoir.La Conversation


