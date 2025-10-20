Tolerance.ca
Des parasites découverts chez les vers plats envahissants, enfin une piste de lutte ?

par Jean-Lou Justine, Professeur, UMR ISYEB (Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Archie K. Murchie, Agricultural entomologist, Agri Food and Biosciences Institute
Leigh Winsor, Adjunct Senior Research Fellow, James Cook University
Romain Gastineau, Professeur assistant (Institut des sciences de la mer et de l'environnement), University of Szczecin
Les espèces exotiques envahissantes prolifèrent parce qu’elles n’ont ni prédateurs ni parasites. Découvrir des parasites ouvre une porte vers la lutte biologique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
