Observatoire des droits humains

En France, des outils existent pour relocaliser l’industrie, mais ils sont mal utilisés

par Catherine Mercier-Suissa, Professeure des Universités en sciences économiques, iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3
Daniel Suissa, Responsable pédagogique master management industriel, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Depuis le Covid-19, la France mise sur la relocalisation, mais l’accès complexe aux aides publiques et la faible mobilisation de la commande publique interrogent sur l’efficacité réelle de cette stratégie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
