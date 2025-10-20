Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cancer du sein : comment sont remboursés les produits de soutien ?

par Laurence Coiffard, Professeur en galénique et cosmétologie, Université de Nantes, Auteurs historiques The Conversation France
Céline Couteau, Maître de conférences en pharmacie industrielle et cosmétologie, Université de Nantes, Auteurs historiques The Conversation France
Tatouages (appelés « dermopigmentation » dans ce contexte), crèmes hydratantes, vernis à ongle, maquillage… autant de pratiques qui constituent des soins de support pour les patientes atteintes de cancer du sein.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Échec de la fusion Kraft-Heinz. Les dix secrets des fusions qui réussissent
~ En France, des outils existent pour relocaliser l’industrie, mais ils sont mal utilisés
~ Management toxique : comment la rivalité narcissique détruit les équipes
~ Une culture pour les gouverner tous ?
~ La démocratie ivoirienne promise à une nouvelle défaite dans les urnes
~ Afrique de l’Ouest : l'effondrement du système de surveillance commerciale met en péril la sécurité alimentaire
~ Iran : Décès de trois prisonnières privées de soins médicaux
~ « L’Automobile de Bécassine » : quand la bande dessinée prend le volant
~ Ce que les données numériques disent de nous et du monde
~ Quand l’IA tue la littérature
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter