Afrique de l’Ouest : l'effondrement du système de surveillance commerciale met en péril la sécurité alimentaire
par Olivier Walther, Associate Professor in Geography, University of Florida
Andrea Apolloni, Researcher, French Agricultural Research Centre for International Development, Cirad
Lacey Harris-Coble, PhD Candidate, University of Florida
L'absence de données fiables sur le commerce en Afrique de l'Ouest, depuis 2022, entrave le suivi des échanges et compromet la prévention des crises alimentaires.
- lundi 20 octobre 2025