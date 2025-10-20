Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : Décès de trois prisonnières privées de soins médicaux

par Human Rights Watch
Click to expand Image L’entrée principale de la prison d'Evin, située dans le nord de la capitale de l’Iran, Téhéran, photographiée le 24 août 2008. Suite à l'attaque israélienne du 23 juin 2025 contre ce centre pénitentiaire, plusieurs prisonnières politiques qui y étaient détenues ont été transférées vers la prison pour femmes de Qarchak, située au sud de Téhéran. © Wikipédia / SabzPhoto (Beyrouth, 20 octobre 2025) – Trois femmes détenues dans la prison de Qarchak, une prison pour femmes située au sud de Téhéran, en Iran, et tristement célèbre pour ses conditions de détention abjectes,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ « L’Automobile de Bécassine » : quand la bande dessinée prend le volant
~ Ce que les données numériques disent de nous et du monde
~ Quand l’IA tue la littérature
~ Comment les trafiquants de cocaïne blanchissent l’argent des cartels
~ Comment les technologies immersives de « réalité étendue » renouvellent la rééducation motrice
~ De Tianjin à New York : comment la Chine cherche à reconfigurer la gouvernance mondiale
~ Tempête record en Alaska : comment le passage de l’ex-typhon Halong a pris tout le monde de court
~ Turquie. Les dispositions divulguées qui criminaliseraient les personnes LGBTI « ne doivent en aucun cas être intégrées dans la législation »
~ Les opérations de maintien de la paix de l’ONU contraintes à des coupes drastiques
~ Gaza : l'ONU réclame l'ouverture de tous les postes-frontières pour pouvoir livrer une aide massive
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter