Iran : Décès de trois prisonnières privées de soins médicaux

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’entrée principale de la prison d'Evin, située dans le nord de la capitale de l’Iran, Téhéran, photographiée le 24 août 2008. Suite à l'attaque israélienne du 23 juin 2025 contre ce centre pénitentiaire, plusieurs prisonnières politiques qui y étaient détenues ont été transférées vers la prison pour femmes de Qarchak, située au sud de Téhéran. © Wikipédia / SabzPhoto (Beyrouth, 20 octobre 2025) – Trois femmes détenues dans la prison de Qarchak, une prison pour femmes située au sud de Téhéran, en Iran, et tristement célèbre pour ses conditions de détention abjectes,…



