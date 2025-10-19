Tolerance.ca
« L’Automobile de Bécassine » : quand la bande dessinée prend le volant

par Sophie Renault, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans
En 1927, Bécassine se met au volant : un geste révélateur de l’engouement naissant pour l’automobile. Comment la bande dessinée s’est-elle faite l’écho de cette fascination collective ?La Conversation


