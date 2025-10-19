Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Turquie. Les dispositions divulguées qui criminaliseraient les personnes LGBTI « ne doivent en aucun cas être intégrées dans la législation »

par Amnesty International
En réaction à un projet de loi divulgué intitulé « 11e paquet judiciaire » qui propose des sanctions pénales visant la communauté LGBTI en Turquie, Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « Ces propositions constituent une grave menace pour les droits des personnes LGBTI et de celles qui les défendent. Elles ne doivent […] The post Turquie. Les dispositions divulguées qui criminaliseraient les personnes LGBTI « ne doivent en aucun cas être intégrées dans la législation » appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment les trafiquants de cocaïne blanchissent l’argent des cartels
~ Comment les technologies immersives de « réalité étendue » renouvellent la rééducation motrice
~ De Tianjin à New York : comment la Chine cherche à reconfigurer la gouvernance mondiale
~ Tempête record en Alaska : comment le passage de l’ex-typhon Halong a pris tout le monde de court
~ Les opérations de maintien de la paix de l’ONU contraintes à des coupes drastiques
~ Gaza : l'ONU réclame l'ouverture de tous les postes-frontières pour pouvoir livrer une aide massive
~ Pourquoi 500.000 armes illégales sont-elles en circulation en Haïti malgré l’embargo décrété par l’ONU ?
~ L'ONU est confrontée à un risque de « faillite », prévient Guterres en présentant le budget
~ Votre alimentation influence-t-elle vos rêves ? Ce que disent nos recherches sur la nourriture et les cauchemars
~ Le développement des études supérieures entre « faux procès » et vraies questions…
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter