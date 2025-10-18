Comment les technologies immersives de « réalité étendue » renouvellent la rééducation motrice
par Nicolas Benguigui, Professeur en sciences cognitives, sciences du sport et de la motricité - Laboratoire GREYC - UMR 6072 UNICAEN CNRS - UFR STAPS, Université de Caen Normandie
Héloïse Baillet, Responsable de la recherche des établissements La Musse
Laure Lejeune, Enseignant-chercheur - UFR Staps, Université de Caen Normandie
Luca Fantin, Ingénieur de recherche - Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation, Université de Caen Normandie
Lucie Hubert, Assistante ingénieure, Université Rennes 2
Pascale Leconte, Maître de Conférence, Université de Caen Normandie
Rémi Laillier, Post doctorant en neuropsychologie, Université de Caen Normandie
Simone Burin-Chu, Enseignante-chercheuse contractuelle, Université d'Artois
Les progrès des technologies de réalité virtuelle, augmentée ou mixte, permettent d’intégrer ces nouveaux outils aux protocoles de rééducation, au bénéfice de nombreux patients.
- samedi 18 octobre 2025