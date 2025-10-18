Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment les technologies immersives de « réalité étendue » renouvellent la rééducation motrice

par Nicolas Benguigui, Professeur en sciences cognitives, sciences du sport et de la motricité - Laboratoire GREYC - UMR 6072 UNICAEN CNRS - UFR STAPS, Université de Caen Normandie
Héloïse Baillet, Responsable de la recherche des établissements La Musse
Laure Lejeune, Enseignant-chercheur - UFR Staps, Université de Caen Normandie
Luca Fantin, Ingénieur de recherche - Groupe de recherche en informatique, image et instrumentation, Université de Caen Normandie
Lucie Hubert, Assistante ingénieure, Université Rennes 2
Pascale Leconte, Maître de Conférence, Université de Caen Normandie
Rémi Laillier, Post doctorant en neuropsychologie, Université de Caen Normandie
Simone Burin-Chu, Enseignante-chercheuse contractuelle, Université d'Artois
Les progrès des technologies de réalité virtuelle, augmentée ou mixte, permettent d’intégrer ces nouveaux outils aux protocoles de rééducation, au bénéfice de nombreux patients.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
