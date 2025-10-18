Tolerance.ca
De Tianjin à New York : comment la Chine cherche à reconfigurer la gouvernance mondiale

par Quentin Couvreur, Doctorant en science politique, Sciences Po
La Chine cherche à instaurer un ordre international conforme à ses intérêts. Cela passe à la fois par le renforcement des organisations qu’elle contrôle et par un rôle accru au sein de l’ONU.La Conversation


