Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tempête record en Alaska : comment le passage de l’ex-typhon Halong a pris tout le monde de court

par Rick Thoman, Alaska Climate Specialist, University of Alaska Fairbanks
L’ex-typhon Halong a frappé de plein fouet l’ouest de l’Alaska, inondant des villages isolés et révélant la vulnérabilité de cette région face au réchauffement climatique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
