Observatoire des droits humains

Les opérations de maintien de la paix de l’ONU contraintes à des coupes drastiques

Une grave crise de financement menace de paralyser les opérations de maintien de la paix de l’ONU dans le monde entier, a averti l’Organisation, signalant qu’elle sera contrainte de réduire ses patrouilles, de fermer des bureaux de terrain et de rapatrier des milliers de Casques bleus, en raison des retards de paiement de la part des États Membres.


© Nations Unies -
