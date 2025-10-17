Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Chine : Renvois forcés de Nord-Coréens vers leur pays

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des policiers chinois patrouillaient à l'aéroport de Pékin le 20 juin 2018, peu avant le départ du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, suite à sa visite de deux jours en Chine. © 2018 Greg Backer/AFP via Getty Images (Séoul, 16 octobre 2025) – Depuis 2024, les autorités chinoises ont renvoyé de force au moins 406 personnes en Corée du Nord, malgré le grave risque de persécution et de mauvais traitements auquel ces retours les ont exposées, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Le renvoi forcé de Nord-Coréens par le gouvernement chinois les expose à un…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Gaza : l'ONU réclame l'ouverture de tous les postes-frontières pour pouvoir livrer une aide massive
~ Pourquoi 500.000 armes illégales sont-elles en circulation en Haïti malgré l’embargo décrété par l’ONU ?
~ L'ONU est confrontée à un risque de « faillite », prévient Guterres en présentant le budget
~ Votre alimentation influence-t-elle vos rêves ? Ce que disent nos recherches sur la nourriture et les cauchemars
~ Le développement des études supérieures entre « faux procès » et vraies questions…
~ Des centaines de millions de pauvres dans le monde sont exposés aux chocs climatiques
~ L’IA m’a informé pendant un mois. Elle ne s’en est pas toujours tenue aux faits
~ L’Europe face à la « mise à l’épreuve permanente » imposée par la Russie
~ Qu’est-ce que la Françafrique ? Une relation ambiguë entre héritage colonial et influence contemporaine
~ RCA. Pour éviter une fermeture catastrophique, il est urgent d’apporter un soutien financier à la Cour pénale spéciale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter