Gaza : l'ONU réclame l'ouverture de tous les postes-frontières pour pouvoir livrer une aide massive

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a averti que l'aide alimentaire ne pourrait pas atteindre tout la population de Gaza à moins que tous les postes-frontières ne soient ouverts, en particulier dans le nord de l'enclave où la famine a été déclarée en août.



Lire l'article complet