L'ONU est confrontée à un risque de « faillite », prévient Guterres en présentant le budget

L'ONU est confrontée à un risque de « faillite » si les États membres ne paient pas leurs cotisations intégralement et à temps, a averti vendredi le Secrétaire général António Guterres, en présentant un budget ordinaire fortement réduit de 3,238 milliards de dollars pour 2026.



