Observatoire des droits humains

Votre alimentation influence-t-elle vos rêves ? Ce que disent nos recherches sur la nourriture et les cauchemars

par Jade Radke, PhD Student, Behavioral Sustainability Lab, University of British Columbia
Claudia Picard-Deland, Postdoctoral Research Fellow, Université de Montréal
Russell Arnold Powell, Professor Emeritus, Department of Psychology, MacEwan University
Tore Nielsen, Professor of Psychiatry, Université de Montréal
Bien que l’on ait longtemps cru que l’alimentation et les rêves étaient liés, la recherche scientifique sur cette idée est restée limitée.La Conversation


