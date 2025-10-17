Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Génération Z. Voici pourquoi nous risquons nos vies afin de manifester

par Amnesty International
Robert*, 20 ans, Madagascar Nous voulons que nos voix soient entendues. Depuis trop longtemps, les jeunes sont ignorés, alors même que nous représentons le futur de cette nation. Manifester ce n’est pas qu’un acte de résistance. Nous exerçons notre droit fondamental de parler haut et fort, et d’exprimer notre mécontentement. En étant présents dans la rue […] The post Génération Z. Voici pourquoi nous risquons nos vies afin de manifester appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
