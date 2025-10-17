Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Europe. Une nouvelle enquête de Lighthouse Reports confirme des failles réglementaires qui alimentent le secteur de la surveillance

par Amnesty International
En réaction aux conclusions d’une enquête de Lighthouse Reports révélant que First Wap, une entreprise de surveillance immatriculée en Indonésie, aurait vendu secrètement ses produits à des acteurs publics et privés en exploitant des failles dans la réglementation relative au contrôle des exportations, Elina Castillo Jiménez, conseillère en matière de plaidoyer et de politique pour […] The post Europe. Une nouvelle enquête de Lighthouse Reports confirme des failles réglementaires qui alimentent le secteur de la surveillance appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le développement des études supérieures entre « faux procès » et vraies questions…
~ Des centaines de millions de pauvres dans le monde sont exposés aux chocs climatiques
~ L’IA m’a informé pendant un mois. Elle ne s’en est pas toujours tenue aux faits
~ L’Europe face à la « mise à l’épreuve permanente » imposée par la Russie
~ Qu’est-ce que la Françafrique ? Une relation ambiguë entre héritage colonial et influence contemporaine
~ RCA. Pour éviter une fermeture catastrophique, il est urgent d’apporter un soutien financier à la Cour pénale spéciale
~ Iran. Les États membres de l’ONU doivent de toute urgence faire pression sur les autorités pour que cessent les exécutions face à une augmentation effarante de leur nombre
~ Journée de l’alimentation : la faim regagne du terrain, la solidarité vacille
~ Ces « héros » qui transforment les systèmes alimentaires
~ Haïti : plus d’une personne sur dix a fui les violences cette année
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter