Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran. Les États membres de l’ONU doivent de toute urgence faire pression sur les autorités pour que cessent les exécutions face à une augmentation effarante de leur nombre

par Amnesty International
À l'approche de la présentation du rapport sur l'Iran du secrétaire général de l'ONU le 16 octobre 2025 et des rapports soumis conjointement par la rapporteuse spéciale et la mission d'établissement des faits sur l'Iran à la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies le 30 octobre 2025, Hussein Baoumi, directeur régional adjoint d'Amnesty International pour […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
