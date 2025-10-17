Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des centaines de millions de pauvres dans le monde sont exposés aux chocs climatiques

Près de 80 % des pauvres du monde – soit 887 millions de personnes – vivent dans des régions exposées à des chaleurs extrêmes, à des inondations et à d’autres risques climatiques, ce qui souligne l’urgence d’une action mondiale pour résoudre ce problème.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le développement des études supérieures entre « faux procès » et vraies questions…
~ L’IA m’a informé pendant un mois. Elle ne s’en est pas toujours tenue aux faits
~ L’Europe face à la « mise à l’épreuve permanente » imposée par la Russie
~ Qu’est-ce que la Françafrique ? Une relation ambiguë entre héritage colonial et influence contemporaine
~ RCA. Pour éviter une fermeture catastrophique, il est urgent d’apporter un soutien financier à la Cour pénale spéciale
~ Iran. Les États membres de l’ONU doivent de toute urgence faire pression sur les autorités pour que cessent les exécutions face à une augmentation effarante de leur nombre
~ Journée de l’alimentation : la faim regagne du terrain, la solidarité vacille
~ Ces « héros » qui transforment les systèmes alimentaires
~ Haïti : plus d’une personne sur dix a fui les violences cette année
~ Gaza : l'ONU veut profiter du fragile cessez-le-feu pour intensifier les livraisons d'aide
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter