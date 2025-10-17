RCA. Pour éviter une fermeture catastrophique, il est urgent d’apporter un soutien financier à la Cour pénale spéciale

par Amnesty International

La fermeture de la Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine serait catastrophique pour les milliers de victimes et de survivant·e·s qui espèrent obtenir justice pour les crimes graves commis au cours de deux décennies de conflit, a déclaré Amnesty International, profondément préoccupée par l'avenir de la Cour qui souffre d'un manque de financement […]



