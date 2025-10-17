Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RCA. Pour éviter une fermeture catastrophique, il est urgent d’apporter un soutien financier à la Cour pénale spéciale

par Amnesty International
La fermeture de la Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine serait catastrophique pour les milliers de victimes et de survivant·e·s qui espèrent obtenir justice pour les crimes graves commis au cours de deux décennies de conflit, a déclaré Amnesty International, profondément préoccupée par l’avenir de la Cour qui souffre d’un manque de financement […] The post RCA. Pour éviter une fermeture catastrophique, il est urgent d’apporter un soutien financier à la Cour pénale spéciale appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
