Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : plus d’une personne sur dix a fui les violences cette année

Plus de 1,4 million d’Haïtiens ont été contraints de fuir la violence des gangs depuis janvier, un record jamais atteint dans le pays, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).


© Nations Unies -
