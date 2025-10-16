Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : l'ONU veut profiter du fragile cessez-le-feu pour intensifier les livraisons d'aide

Alors qu’un cessez-le-feu fragile est en vigueur dans la bande de Gaza, les équipes humanitaires de l’ONU intensifient leurs efforts pour fournir l’aide dont la population a un besoin urgent.


© Nations Unies -
