France : l’ONU dénonce des violations « graves et systématiques » des droits des enfants migrants non accompagnés

La France est responsable de violations « graves et systématiques » des droits des enfants migrants non accompagnés, selon un rapport du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) publié ce jeudi à Genève, qui affirme qu’ils se retrouvent sans abri, privés de soins de base, et vivant dans des conditions « dégradantes » et « contraires à la dignité humaine ».



