Observatoire des droits humains

Yémen : Arrestation d'un avocat défenseur des droits humains

par Human Rights Watch
Click to expand Image L'avocat yéménite Abdulmajeed Sabra. © Privé (Beyrouth) – Le 25 septembre, les autorités houthies au Yémen ont arrêté Abdulmajeed Sabra, un avocat défenseur des droits humains qui avait publié sur les réseaux sociaux un message commémorant une fête nationale d’indépendance à laquelle s'opposent les Houthis ; les autorités devraient le libérer immédiatement, ont déclaré aujourd'hui 17 organisations non gouvernementales, dont Human Rights Watch.Déclaration conjointe des 17 organisations :Le 25 septembre, selon un membre de sa famille, plusieurs militaires…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
