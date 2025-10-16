Tchad : Une modification constitutionnelle menace l'état de droit et la démocratie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président tchadien Mahamat Idriss Déby (au centre) arrive à son inauguration au Palais des Arts et de la Culture à N'Djamena, le 23 mai 2024. © Photo by JORIS BOLOMEY/AFP via Getty Images (Nairobi) – La nouvelle révision de la constitution du Tchad abolissant la limitation du nombre de mandats présidentiels constitue un grave recul pour l'état de droit et la démocratie, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Cette modification ouvre la voie à un maintien indéfini au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby, affaiblissant encore davantage les perspectives…



