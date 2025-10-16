Journée mondiale de l’alimentation : la faim regagne du terrain, la solidarité vacille

Quatre-vingts ans jour pour jour après la création de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 673 millions de personnes dans le monde se couchent encore le ventre vide. Jeudi, la Journée mondiale de l’alimentation s’est ouverte sur un constat d’urgence : avec la baisse des financements, la chaîne de solidarité qui nourrit les plus démunis risque de se rompre.



