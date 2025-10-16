Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les villes canadiennes de taille moyenne privilégient une croissance urbaine dense et compacte

par Rylan Graham, Assistant Professor, University of Northern British Columbia
Jeffrey Biggar, Assistant Professor, Planning, Dalhousie University
Les villes canadiennes de taille moyenne, c’est-à-dire celles qui comptent entre 50 000 et 500 000 habitants, ont longtemps été caractérisées comme peu denses, dispersées et décentralisées. Dans ces villes, les voitures dominent, les transports en commun sont limités et les habitants préfèrent l’espace et l’intimité des quartiers suburbains.

Plusieurs problèmes croissants, allant du changement…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
