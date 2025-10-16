Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Madagascar : l’ONU préoccupée par le changement de pouvoir inconstitutionnel

L’ONU est très préoccupée par ce que l’Organisation considère comme « un changement de pouvoir inconstitutionnel » à Madagascar, a dit mercredi le porte-parole du Secrétaire général.


© Nations Unies -
